شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بـ«الدائري» بعد انقلاب سيارة على كوبري صقر قريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري صقر قريش، صباح الإثنين، في ظهور كثافات مرورية على الطريق الدائري. وقال مصدر بالإدارة العامة للمرور إن سيارة نقل «خلاط» انقلبت أعلى الكوبرى في اتجاه المعادي، ما نتج عنه ظهور كثافات مرورية على الطريق الدائري (اتجاه المنيب).

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصام شادي، مدير الإدارة، بالتنسيق مع مرور القاهرة، إلى الطريق، للإشراف على فك التكدسات المرورية ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية من جديد.