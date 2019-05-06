شكرا لقرائتكم خبر عن «الحماية المدنية» تخمد حريقًا بمصنع في مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح الاثنين، حريقا محدودا، تبين من التحريات أنه شب داخل مصنع في مدينة بدر، وانتقل رجال الأدلة الجنائية والنيابة العامة و4 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وتمت محاصرة النيران.
البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات نجدة القاهرة، بنشوب حريق في مصنع في مدينة بدر، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق وتجري الحماية المدنية عمليات التبريد، تمهيدًا للتعرف على أسباب الحريق وحصر التلفيات.
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