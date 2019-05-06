شكرا لقرائتكم خبر عن وقف عمل البارات والملاهي الليلية في رمضان باستثناء داخل الفنادق بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت مباحث الآداب بالبحر الأحمر وقف عمل جميع البارات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان المبارك، وتم إبلاغ مسؤولي وإدارة البارات والملاهي الليلية بوقف العمل خلال شهر رمضان. وتم استثناء جميع البارات داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، إذ يتم اقتصار تقديمها للسائحين الأجانب نزلاء تلك الفنادق، فيما يواصل قسم مباحث الآداب بالتنسيق مع الأمن الوطني تنظيم حملات مكبرة على الفنادق الشعبية والشقق المفروشة لمراجعة أسماء القاطنين بها. يذكر أن مدينة الغردقة بها 9 ملاهي ليلية و35 بارا منتشرة في مناطق الشيراتون وشارع النصر والأحياء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقف عمل البارات والملاهي الليلية في رمضان باستثناء داخل الفنادق بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.