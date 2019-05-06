شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخدمات الأرضية بمصر الطيران تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى رجال المصنع المعدنى والنقل البرى بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة المهندس مجدى محمدين، من تصنيع عدد 75 عربة نقل حقائب جديدة، فى مدة لا تتجاوز شهرا من العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بتجديد معدات الشركة الوطنية مصر للطيران.

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قالت مصادر بشركة الخدمات الأرضية، إن المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران والخدمات الأرضية، كان قد اجتمع مع قيادات المصنع المعدنى والنقل البرى، وقام بتحديد الإحتياجات المطلوبه للعمل على أرض المهبط بشكل سريع، وتم تحديد الكميه المطلوبه والوقت المحدد لإنجاز تصنيع عدد 57 من العربات المغلقة لنقل الحقائب، فى وقت لا يتجاوز الشهر فى حين أن الإنتاجية الفعلية فى هذه المدة لا تتجاوز الـ15 عربة شهريا.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم وضع مخطط للعمل من أجل إنهاء تصنيع وتطوير عربات نقل الحقائب الموجودة حاليا، حتى تتناسب مع المرحلة القادمة، مُشيره إلى أن المخطط المسبق كان منتظر أن ينتهى فى أكتوبر 2020، ولكن مع التنظيم الجيد وتوفير كافة الاحتياجات مقرر أن ينتهى خلال شهر ديسمبر المقبل نهاية العام الجاري.