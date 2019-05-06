شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: ننسق مع المجتمع المدنى لإقامة معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم التنسيق مع المجتمع المدنى، لإقامة عدد من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان خلال شهر رمضان المبارك، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكداً أنه تم التأكيد خلال الاجتماع مع مجلس الأمناء على ضرورة مراقبة الأسعار بمعرفة الإدارة التموينية، ومراقبة تواريخ الإنتاج وصلاحية السلع، حفاظاً على الصحة العامة من خلال وكيل وزارة التموين بالمجلس.

وأشار المهندس أمين غنيم إلى أنه تم إعطاء التصاريح اللازمة لإقامة شوادر لبيع السلع الغذائية وتوفيرها لأهالي المدينة بأسعار مخفضة، والسماح لأصحاب الشركات وفاعلى الخير بإقامة موائد الرحمن التى تسهم فى خلق مناخ طيب لنشر المودة والمحبة بين الناس، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع رئيس وحدة مرور السادات على متابعة خطوط سير السرفيس داخل المدينة، وسير سيارات الميكروباص للمدن المجاورة وللمدينة، مشدداً على عدم إتاحة الفرصة للسائقين لاستغلال المواطنين، ومحاولة رفع الأسعار، وبخاصة فى وقت الذروة، أو عدم الالتزام بخطوط السير، وذلك من أجل الحفاظ على سهولة انتقال المواطنين للتسوق والذهاب إلى عملهم دون عناء.

Advertisements

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم إعداد مسابقة لحفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم، ينظمها مجلس الأمناء لحفظة القرآن الكريم من سكان المدينة، كما تم التنسيق مع كلية الدراسات الإسلامية فرع جامعة الأزهر بالمدينة، لإقامة ندوة دينية للعاملين بالجهاز والمجتمع المدنى، بهدف نشر صحيح الدين، والبعد عن الأفكار المتطرفة، وسيتم الإعداد من قِبَل لجنة الثقافة بمجلس الأمناء لإقامة خيمة رمضانية لإحياء ليالى رمضان، من خلال إقامة الندوات الدينية، وفرق التخت العربى.

وأضاف المهندس أمين غنيم: يقوم مجلس الأمناء بإقامة الدورة الرمضانية بين الشركات والمصانع والهيئات الخدمية، مما يسهم بقدر كبير فى التعارف بين العاملين فى هذه المصانع، وتوطيد العلاقات بينهم، فضلاً عن استغلال طاقات اللاعبين فى موضوعات مفيدة، وإبعادهم عن التيارات الفكرية الهدامة.