شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكره للصائم أمور يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1- المبالغة فى المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

2- ذَوْق الطعام بغير حاجة خَوْفا من وصوله إلى جوفه.

3- أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

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4- القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته وكذا المباشرة ودواعى الوطء.

5- الحجامة، وهى استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة لأنها تضعف الصائم.

6- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه.

7- الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذى لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

8- استعمال السواك بعد الزوال (أي: بعد الظهر) وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافا للجمهور فليس عندهم مكروها.