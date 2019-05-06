شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27 شخصا بعد انتشال جثتين اليوم من تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، بارتفاع عدد الشهداء فى غزة جراء الغارات الإسرائيلية إلى 27 شخصًا، بعد انتشال جثتين اليوم من تحت الأنقاض. وتواصل مقاتلات الاحتلال الإسرائيلى، شن هجمات عنيفة على قطاع غزة منذ أيام، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. Advertisements

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