صور.. كثافات مرورية أعلى دائرى المعادى بسبب حادث انقلاب سيارة نقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائرى، إثر حادث انقلاب سيارة نقل "خلاطة" على كوبرى صقر قريش أمام المتجة إلى المعادى وصقر قريش، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات على الطريق الدائرى المتجة إلى المنيب. وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتنسيق مع قيادات أمن القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث لسحب الكثافات. Advertisements تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى نتج عنه تباطؤ حركة السيارات، وعلى الفور انتقل اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور إلى المكان وكلف الخدمات بتسيير حركة السيارات.

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