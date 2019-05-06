شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة بدر والإطفاء تحاول إخماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب منذ قليل، حريق داخل مصنع فى مدينة بدر، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران بالمكان. Advertisements كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات لمحاولة اخماد الحريق.

حريق

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