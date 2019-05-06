"المعاهد العليا" يعلن رفع الحد الأدنى للقبول بمعاهد القطاع الهندسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعل مجلس شئون المعاهد اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع الحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10 % من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءًا من التنسيق للعام الدراسى القادم 2019-2020.

وقرر المجلس - خلال اجتماعه الذي عقد مساء الأحد بحضور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس- مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.

في بداية الاجتماع قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، التهنئة لأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المعظم، والاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أشاد الوزير بالوعي والانتماء الوطني لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدا على استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، و كذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية و الثقافية والفنية والرياضية.

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كما أكد الوزير، على مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر"، مطالبًا بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا على تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.

وأكد عبد الغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، و المساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات.

وأشاد بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكتروني مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.​