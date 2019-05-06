عسران يترأس وفد "الكهرباء" خلال زيارة السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

غادر المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، فجر اليوم الاثنين، برفقة وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة إلى السويد لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء المختلفة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستغرق 3 أيام عدة اجتماعات بين الجانبين المصري والسويدي، لبحث التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفي مجال الربط الكهربائي ونقل الكهرباء.

ويضم الوفد المصري: المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والمهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.​