بدء التشغيل التجريبي للمبنى الجديد للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمبني الجديد للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تدشين أعمال التشغيل التجريبي بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت، والمهندس علاء عبدالعزيز مساعدي نائب رئيس الهيئة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن تنفيذ المبنى الجديد للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، يأتي استمراراً واستكمالا للجهود المبذولة من جهاز المدينة لرفع مستوى الخدمات بالمدينة، وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح الشربيني، أنه نظراً للإقبال والتزاحم الشديد على المبنى القديم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتزايد فترة الانتظار لطالبي الخدمة، وعدم قدرة المبنى القديم على أداء الهدف الأساسي المرجو من إنشائه، وهو فصل مؤدى الخدمة عن طالبها، حيث إن العملاء كانوا يتعاملون مع الإدارات المختلفة بالجهاز، مشيراً إلى أن المبنى القديم كان يضم صالة مكونة من 6 شبابيك بها موظفون ومراجعون للخدمة، ولا يوجد به مندوبون للإدارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: روعى في المبنى الجديد تلافي العيوب والصعوبات بالمبني القديم، حيث إنه مكون من بدروم وأرضي و4 طوابق متكررة، وتم تخصيص البدروم للأرشيف الإلكتروني، أما الدور الأرضي فهو عبارة عن المركز التكنولوجي لاستقبال الجمهور، والدور الأول للجهات الخارجية للشهر العقاري، والسجل التجاري، وبه مكتب تأمينات، مع توفير ممثل للمجمعة العشرية والدفاع المدني، وهيئة التنمية الصناعية، وبقية الأدوار لإدارة العقارية والتنمية وتراخيص البناء، وإدارة تحصيل المياه.

Advertisements

وأوضح أن صالة الجمهور طاقتها الاستيعابية أكبر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها ٤٥٠ متر، بجانب زيادة عدد الشبابيك إلى ٣٠ شباكاً، وتضم أيضاً مراجعين للخدمات، ومندوبين من الإدارات المعاونة لإنهاء الخدمات داخل المركز، و٦ شبابيك خاصة بتعاقدات المياه والصرف الصحي، ونوافذ تحصيل، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها من الإدارات الأخرى ولتسهيل الخدمة على المواطنين، بالإضافة إلى إمكانية إنهاء بعض الخدمات وتسليمها للعميل في نفس اليوم، كخدمة صورة طبق الأصل من الرخصة، وكذا وجود شاشات لعرض المستندات المطلوبة، وصندوق للشكاوى والمقترحات.

وأشار الشربيني، إلى أنه تم تجميع كل الخدمات التي يقدمها الجهاز للعملاء، داخل المركز، ويتم إنهاؤها داخله، وذلك بهدف عدم تواجد العملاء بإدارات الجهاز، وتسجيل جميع البيانات على الحاسب الآلى، مضيفاً أنه يمكن إتاحة خدمة مستقبلية بتقديم كود الخدمة أون لاين لمتابعة سير الخدمة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تم تصميم المبنى كمبنى مستدام صديق للبيئة في إطار خطة ٢٠٣٠ للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، مع توفير مكان مناسب لاستقبال الجمهور، وتقديم خدمة أفضل، كما يعمل المبنى على تخفيض الطاقة عن طريق استخدام واستنباط طرق حديثة للتصميم وتوجيه واجهات المبنى بشكل مباشر للاتجاه الشمالي، والاستفادة من التحكم البيئي للتهوية الطبيعية داخل المبني، وتوفير سخان شمسى سعة ٣٠٠ لتر، واستخدام زجاج معالج لمرور الإضاءة دون الأشعة البنفسجية فى إطار فكرة ترشيد الطاقة، وتم عمل وحدات معالجة للمياه الرمادية لرى المسطحات الخضراء وعدم إهدار فاقد المياه فى الزراعات المحيطة، مع وضع حلول للتهوية الطبيعية.

وأضاف: تم تزويد المبنى بمحطة طاقة شمسية بقدرة ١٠٠ كيلووات لترشيد الطاقة بنسبة ٥٠%، كما تم إضافة وحدة ups للتشغيل الطارئ، لعدم توقف العمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ لمدة ٣٠ دقيقة، وتنفيذ منظومة حريق، ولوحات إرشادية، وشاشات لعرض المستندات المطلوبة للخدمات، بالإضافة إلى إدارة استعلامات خارج صالة الجمهور لتوجيه المواطنين ومراجعة الأوراق المطلوبة.