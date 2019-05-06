ضبط 107 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107 قضايا تموينية متنوعة .. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (2 طن "ألبان" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية)، وفقاً لما ورد بتقرير مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ("1,300 طن وثلاثمائة كيلو جرام "أسماك") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير ظاهر في خواصها الطبيعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات البلاستيكية كائن بدائرة قسم شرطة كفرالدوار (محافظة البحيرة) لحيازته وإنتاجه مستلزمات طبية غير مصرح له بتصنيعها مستخدماً خامات رديئة من كسر البلاستيك يجمعها من مخلفات المصانع والمحلات العامة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية .. وتم ضبط كميات قدرها قدرها ( 1,375 طن ، عدد 4000 قطعة مخلفات بلاستيكية "مستلزمات إنتاج" ، عدد 24,672 ألف قطعة مستلزمات طبية خاصة بالأطفال حديثي الولادة "منتج نهائي") مدون عليها البيانات سالفة الذكر غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم سحب العينات اللازمة منها لإرسالها إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لفحصها .

وضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات قدرها (40,800 أربعون ألف وثمانمائة عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق عن طريق الترويج لها بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومواقع التواصل الإجتماعي، وتحقيق أرباح غير مشروعة.