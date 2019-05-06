أخبار مصر | انتصار السيسي تهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسي تهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدة أنه يبث البهجة فى النفوس ويجدد الإيمان فى القلوب، وينشر التراحم والتواصل فى كل بيت.

وكتبت انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري وكل أسرة مصرية بشهر رمضان المعظم، الذي يبث البهجة في النفوس ويجدد الإيمان في القلوب وينشر التراحم و التواصل في كل بيت علي أرض مصر أعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات".