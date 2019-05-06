أخبار مصر | الرئيس مهنئا بـ"رمضان": كُلُّ عامٍ والمصريين وسائر دول العالم بخيرٍ وسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس مهنئا بـ"رمضان": كُلُّ عامٍ والمصريين وسائر دول العالم بخيرٍ وسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": كُلُّ عامٍ والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بخيرٍ وسلامٍ وسعادة، هذا الشهرُ الفضيل الذي يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك.