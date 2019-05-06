مصر | 15 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق مصنع بدر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق مصنع بدر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، السيطرة على حريق هائل شب في مصنع بمدينة بدر، حيث تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.