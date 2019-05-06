شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انتظام صرف معاشات مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو في يومها الخامس، حيث تم صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو اعتباراً من الاربعاء الموافق 1 مايو من خلال جميع أجهزة الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت «والي» أنه تم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك اعتباراً من الخميس الموافق 2 مايو حيث يعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد العمال الرسمية.

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر مايو، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل حلول الشهر الفضيل.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم الخامس من شهر مايو قد بلغ ما يقرب من 3 مليون و562 الف عملية صرف بقيمة اجمالية حوالي 4 مليار و902 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى حوالي 397 الف حركة صرف بقيمة إجمالية 647 مليون جنيه. وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى مليون و551 الف حركة صرف بقيمة إجمالية مليار و813 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون و612 لف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2 مليار و441 مليون جنيه.