شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ المصريين بحلول شهر رمضان: ينشر التراحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، «أهنىء الشعب المصري وكل أسرة مصرية بشهر رمضان المعظم، الذي يبث البهجة في النفوس ويجدد الإيمان في القلوب وينشر التراحم والتواصل في كل بيت على أرض مصر أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات».

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