شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال السيسي- في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «كُلُّ عامٍ والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بخيرٍ وسلامٍ وسعادة، هذا الشهرُ الفضيل الذي يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك».

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