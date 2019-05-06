شكرا لقرائتكم خبر عن التشهد علمه النبى لأصحابه.. والإشارة بالأصبع فيه سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشروع فى التشهد الأول هو ما علَّمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم، لأصحابه رضى الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
التشهد فى الصلاة
أما الصلاة الإبراهيمية على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك ففى التشهد الأخير وليس الأول.
والفقهاء متفقون فى الجملة على أنه يُسَنُّ للمصلى أن يشير بسبابته أثناء التشهد دلالة على التوحيد والإخلاص، وإن اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة، وخلافهم فى الأفضلية لا فى الجواز؛ حيث ورد فى السنة المشرفة أكثر من هيئة لذلك، ومن الفقهاء من يكتفى بالإشارة بالإصبع عند التشهد، ومنهم من يستحب مع إشارة الإصبع تحريكها، وكل ذلك من سنن الهيئات التى لا ينبغى أن تكون على حساب الخشوع فى الصلاة.
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