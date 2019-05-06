شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بشهر رمضان: يبث البهجة فى النفوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدة انها يبث البهجة فى النفوس ويجدد الإيمان فى القلوب، وينشر التراحم والتواصل فى كل بيت.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية: "أهنئ الشعب المصري وكل أسرة مصرية بشهر رمضان المعظم، الذي يبث البهجة في النفوس ويجدد الإيمان في القلوب وينشر التراحم و التواصل في كل بيت علي أرض مصر أعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات".

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بشهر رمضان