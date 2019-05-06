شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، وسائر دول العالم بحلول شهر رمضان المبارك. وقال الرئيس السيسى - فى تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى - "كُلُّ عامٍ والشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بخيرٍ وسلامٍ وسعادة، هذا الشهرُ الفضيل الذى يتشارك فيه الشعب المصرى مع العالم أجمع فى رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التى يبُثُّها شهرُنا المُبارك".

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