انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقالت حرم الرئيس، في تديونة لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري، وكل أسرة مصرية بشهر رمضان المعظم، الذي يبث البهجة في النفوس ويجدد الإيمان في القلوب وينشر التراحم والتواصل في كل بيت على أرض مصر، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات".

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