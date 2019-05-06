بعد تطبيق الإسكان طريقة جديدة للتخصيص.. 1090 قطعة أرض تبحث عن حاجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من حجز قطع أراضي الإسكان المتميز غدا الثلاثاء، الموافق 7 مايو الجاري، بعد أن تم فتح باب الحجز يوم 30 أبريل لـ1091 قطعة أرض، في 13 مدينة.

وكشف مصدر مسؤول في هيئة المجتمعات العمرانية، عن حجز 431 قطعة أرض حتى الآن، ويتبقى 660 قطعة يستمر حجزهم حتى نهاية يوم غدٍ الثلاثاء.

ويمكن التعرف على الأسعار من خلال الضغط هنا..

كما تنتهي الهيئة أيضًا من حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا يوم 9 مايو الجاري، بعد أن بدأ الحجز يوم الخميس الماضي لـ891 قطعة أرض في 13 مدينة جديدة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من حجز 460 قطعة أرض، ويتبقى 431 قطعة أرض يمكن حجزها حتى نهاية يوم الخميس المقبل.

Advertisements

وأكد أن معظم الأراضي التي تم حجزها كانت في مدينة الشيخ زايد والتي انتهت بالكامل، ثم القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

ويتراوح سعر متر الأرض في مدينة الشيخ زايد بين 4645 جنيهًا وحتى 6495 جنيهًا للمتر، حيث تواجد بها 15 قطعة فقط، أما في القاهرة الجديدة فوصل سعر المتر إلى 6400 جنيه فتم طرح بها 237 قطعة أرض.

ويمكن التعرف على باقي الأسعار من خلال الضغط هنا..

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، لأول مرة في تاريخ وزارة الإسكان، طرح أراض مميزة وأكثر تميزًا بالنظام الإلكتروني، ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز أون لاين، وليس بنظام القرعة التي كانت تستخدم في التخصيص طوال الفترات السابقة.

اقرأ أيضًا:

حجز إلكتروني لأول مرة.. تعرف على أنواع أراضي الإسكان بعد طرحها