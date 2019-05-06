الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، التهنئة إلى الشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر المبارك.

وأضاف السيسي عبر الحساب الرسمي له على "فيس بوك"، أن شهر رمضان يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك.

وكان نص التدوينة: "كُلُّ عامٍ والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بخيرٍ وسلامٍ وسعادة، هذا الشهرُ الفضيل الذي يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك".