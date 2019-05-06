- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، التهنئة إلى الشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر المبارك.
وأضاف السيسي عبر الحساب الرسمي له على "فيس بوك"، أن شهر رمضان يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك.
وكان نص التدوينة: "كُلُّ عامٍ والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بخيرٍ وسلامٍ وسعادة، هذا الشهرُ الفضيل الذي يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.