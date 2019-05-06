حدث ليلًا| ترامب يجدد دعمه لإسرائيل.. والإسكندرية تبدأ في استخدام "المياه الرمادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- لمواجهة الفقر المائي.. الإسكندرية تستخدم "المياه الرمادية" لأول مرة (صور)

نفذت محافظة الإسكندرية أول وحدة معالجة لـ"المياه الرمادية" على مستوى الجمهورية، في مدرسة الحرمين الثانوية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، تطبيقًا للاستراتيجية القومية لمواجهة ندرة المياه بمختلف محافظات الجمهورية.

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- مصرع 4 وإصابة 20 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالشرقية

لقي 4 أشخاص، مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ في تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل على طريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

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- أبرزها "المحمول المغلق".. 10 ضوابط في امتحانات جامعة الإسكندرية (صور)

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، وسط إجراءات تأمينية والتأكيد على الضوابط الخاصة باللجان والملاحظين.

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- وزير الأوقاف: افتتاح أنفاق قناة السويس يقطع ألسنة المشككين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح أنفاق قناة السويس عبور جديد نحو تنمية سيناء، ويعزز عبور التحرير، مضيفًا أنه يؤكد أن المصريين جيلًا بعد جيل، يحملون لواء وطنهم بعزة واقتدار.

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- حبس 3 متهمين جدد في واقعة "جثة شبرا الخيمة"

قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين جدد في واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة، عقب اختطافه وإطلاق الرصاص عليه، وإلقاء جثته في أحد شوارع شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جثة شبرا الخيمة".

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- "السكك الحديدية": تعديل مواعيد بعض القطارات لراحة المسافرين في رمضان

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدة تستقبل مليون راكب يوميًّا، لافتًا إلى أنه تم توفير فرق صيانة وطوارئ في المحطات تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم.

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- وسط ضغوط دولية.. بروناي تعلق عقوبة رجم المثليين

قررت بروناي تعليق عقوبة رجم ممارسي العلاقات المثلية والزنا.

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- حفتر يدعو إلى مطاردة "العدو المنسحب" والقضاء عليه

أصدر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، الأمر للجيش بـ"تدمير قوات العدو المنسحبة"، بحسب ما جاء في تسجيل صوتي.

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- ترامب على "تويتر": ندعم إسرائيل 100%

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلًا إن إسرائيل تواجه وابلًا من الصواريخ التي يطلقها من أسماهم بـ"المجموعات الإرهابية" مشيرًا إلى جماعتي حماس والجهاد الإسلامي.

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- مستشار الأمن القومي الأمريكي: قوة عسكرية كبيرة للشرق الأوسط قريبا

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، للبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة"، بحسب "سكاي نيوز".

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- "سكاي نيوز": اتفاق لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مسئولين فلسطينيين قولهم، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة.

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- الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.

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