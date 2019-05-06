محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تعزز قوات الشرطة من تواجدها، اليوم الاثنين، على المحاور والطرق الرئيسية، في أوقات الذروة مع بداية شهر رمضان.
وتشهد الميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التي من المتوقع أن كون وجهة للمواطنين خلال شهر رمضان، تكثيفًا للتواجد الأمني، لملاحظة الحالة الأمنية، والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم، فضلاً عن الدوريات الأمنية المتكررة ووجود تمركزات في العديد من المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات مرورية على المحاور والطرق الرئيسية أول أيام رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.