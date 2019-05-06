تعزيزات مرورية على المحاور والطرق الرئيسية أول أيام رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تعزز قوات الشرطة من تواجدها، اليوم الاثنين، على المحاور والطرق الرئيسية، في أوقات الذروة مع بداية شهر رمضان.

وتشهد الميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التي من المتوقع أن كون وجهة للمواطنين خلال شهر رمضان، تكثيفًا للتواجد الأمني، لملاحظة الحالة الأمنية، والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم، فضلاً عن الدوريات الأمنية المتكررة ووجود تمركزات في العديد من المناطق.​