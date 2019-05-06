"أحمد" يطلب التطليق: "مش مهتمة بيا.. وكل تفكيرها في الأكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

رفع "أحمد م." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالب فيها بتطليق زوجته "دعاء س."، مبررًا طلبه: "تفكيرها كله في الأكل وأنا آخر اهتماماتها".

وبحسب أوراق الدعوى، تزوج "أحمد" ترزي، منذ سنتين من "دعاء" التي تصغره بـ3 سنوات، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد أقاربهما.

يقول "أحمد" إن منذ أول أيام زواجه، لاحظ أن زوجته تجيد الاهتمام بالمنزل، لكنها لا تتوقف تقريبًا عن تناول الطعام: "نحيفة ومش باين عليها"، مضيفًا أنه لم يعلق على ذلك رغم كثرة حديثها عن الطعام وأنواعه وأسعاره: "حاسس إني عايش في محل أكل".

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يشير الزوج إلى توقف زوجته عن الاهتمام به مثل باقي الزوجات، وأنها توافق على الخروج معه شرط أن يتناولا الطعام بمحل أكل شهير، وقال إن الوضع بينهما استمر على هذا الحال، حتى طالبته زوجته بزيادة الوجبات اليومية، بالإضافة إلى كتابة الاقتراحات الإسبوعية للوجبات.

"أنا آخر اهتماماتها".. يقول "أحمد" إنه تحدث إلى "دعاء" لتغير من طريقتها وتهتم به، فاستهزأت بحديثه واعتبرته "هزار" وتركته ذاهبة إلى المطبخ لتتناول وجبة في منتصف الليل، بحسب ما قال الزوج.

ويشير الزوج إلى تشاجره مع زوجته وضربها، فغادرت غاضبة إلى منزل أسرتها، طالبة الطلاق، لكنه رفض، وطالب أهلها بالصلح، فقوبل طلبه بالرفض.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة وطلب تطليق زوجته للضرر في دعوى حملت رقم 3319 لسنة 2018 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.​