شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الانتخابية فى بنما تعلن فوز كورتيزو بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المحكمة الانتخابية فى بنما، فوز وزير الزراعة السابق لورينتينو "نيتو" كورتيزو فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى البلاد يوم الأحد، بحصوله على 95% من الأصوات بعد سباق متقارب على نحو غير متوقع.
وجاء مرشح حزب التغيير الديمقراطى الذى يمثل يمين الوسط رومولو رو فى المركز الثانى بفارق نقطتين، ولكنه لم يعترف بعد بهزيمته، وهذه النتائج مبدئية وسيليها إعلان رسمي بنتيجة الانتخابات.
وسيرث الرئيس المقبل واحدا من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، والذى تبدى الصين اهتماما متزايدا به، ولكن هناك أيضا ضغوطا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة في أعقاب فضيحة الفساد التى ضمت شركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات وتسريب وثائق بنما.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الانتخابية فى بنما تعلن فوز كورتيزو بانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.