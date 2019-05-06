شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنسى استقبال الشهر الكريم.. نص دعاء نية صيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تنسوا نية الصيام، من الان ، ودعاء دخول شهر رمضان الكريم ، " اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا " Advertisements

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