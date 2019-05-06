شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 وإصابة 20 من عمال إحدى الشركات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 4 عمال مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين من عمال إحدى الشركات فى حادث بمدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكب من عمال أحدي الشركات، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 ، وجاري إجراء الإسعافات الأولية لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 4 وإصابة 20 من عمال إحدى الشركات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.