شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية فى أوقات الذروة أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها، اليوم الإثنين، بالمحاور والطرق الرئيسية، خاصة فى أوقات الذروة مع بداية شهر رمضان.

وتشهد الميادين والمحاور الرئيسية والأماكن التى من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين خلال شهر رمضان تكثيف التواجد الأمنى، لملاحظة الحالة الأمنية، والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامتهم، فضلاً عن الدوريات الأمنية المتكررة ووجود تمركزات فى العديد من المناطق.