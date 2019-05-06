شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه رسالة تهنئة للمسلمين.. ويقدم النصائح بشأن قضاء شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى المسلمين فى كل أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان بحسب "روسيا اليوم".

وقال ترامب، فى نص الرسالة التى نشرها البيت الأبيض، اليوم الأحد، على موقعه الرسمى: "أوجه أحر تحياتى إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".

وأضاف ترامب: "يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد، وستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بعد رؤية الهلال بتكريم هذا الوحى من خلال بدء شهر التفكير النفسى والتجديد الروحى والصلاة".

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وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين، إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهما جديدا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله".

وأردف ترامب بالقول: "طوال هذا الشهر، لدينا جميعا فرصة للتفكير فى النعم التى منحت لنا، وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا البعض، والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا البعض. معا، بروح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تناغما واحتراما".

وختم ترامب بالقول: "تشاركنى (السيدة الأولى) ميلانيا فى توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين فى الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك".