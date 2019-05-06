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انطلاق ملتقي الفكر الإسلامي المشترك بين الأزهر والأوقاف غدا بمسجد الحسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة العصر غدا الاثنين بحضور نخبة من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، في الوقت الذي ينطلق فيه الملتقى في ألف مسجد في التوقيت نفسه بمشاركة ألف إمام وألف واعظ وأستاذ جامعي من أساتذة الأزهر الشريف ، بما يحقق 12 ألف لقاء دعويا تتركز حول مكارم الأخلاق على مدار الشهر الكريم .

و قالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها أن ذلك ياتى في إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

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