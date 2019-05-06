شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقي الفكر الإسلامي المشترك بين الأزهر والأوقاف غدا بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين عقب صلاة العصر غدا الاثنين بحضور نخبة من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، في الوقت الذي ينطلق فيه الملتقى في ألف مسجد في التوقيت نفسه بمشاركة ألف إمام وألف واعظ وأستاذ جامعي من أساتذة الأزهر الشريف ، بما يحقق 12 ألف لقاء دعويا تتركز حول مكارم الأخلاق على مدار الشهر الكريم .
و قالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها أن ذلك ياتى في إطار التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق ملتقي الفكر الإسلامي المشترك بين الأزهر والأوقاف غدا بمسجد الحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.