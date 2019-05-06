شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان الصحفية حنان كمال يصل مطار القاهرة ظهر غد الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل جثمان الأديبة والصحفية حنان كمال،إلى مطار القاهرة الدولى، ظهر غد الإتنين، من العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلة الخطوط الملكية الأردنية القادمة من عمان، عاصمة الأردن.

وكانت مصادر افادت، أن صلاة جنازة الكاتبة والصحفية الراحلة، تقام بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة في نفس اليوم، ويتم دفن جثمانها بمقابرعائلتها بطريق الفيوم.

كان الموت قد غيب الصحفية حنان كمال، الجمعة، بعد معاناة مع مرض السرطان، فيما نعاها عدد كبير من الصحفيين والشخصيات العامة.