شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة طعامك فى رمضان.. 10 توصيات هامة لطهى الدجاج بشكل صحى.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للحصول على أكل صحى سليم فى رمضان، احرص على اتباع الارشادات الصحية اللازمة من أجل سلامة غذائك، ومنع انتشار العدوى والإصابة بالأمراض خلال شهر رمضان.

حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" من غسل الدجاج النظيف مرة أخرى، لأنه يعرض الأوانى وأدوات المطبخ للبكتيريا والتلوث، وذلك خلال النصائح التى يقدمها عن السلامة الغذائية الخاصة بطهى الدجاج.

وقد أوصى المركز بعدم غسل الدجاج لأنه ينشر الجراثيم من الدجاج إلى غيرها من المواد الغذائية أو الأوانى فى المطبخ.



احذرى غسل الدجاج فى المطبخ لانها قد تؤدى لتلوث ادوات المطبخ

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض" CDC"، إن الأميركيين يتناولون المزيد من الدجاج كل عام أكثر من أى لحوم أخرى، وعلى الرغم من كونه خيارًا مغذيًا، إلا أن لحم الدجاج الغير مطهو غالباً ما يكون ملوثًا بالبكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة مثل بكتيريا Campylobacter، وفي كثير من الأحيان ، السالمونيلا والكلوستريديوم بيرفرينجنز.

وأضاف التقرير الذى نشرته مجلة Newsweek مؤخرا، إن مركز السيطرة على الأمراض حذر أيضا من تناول الدجاج غير المطهو ​​جيدًا، أو أي شيء ملوث بالدجاج ،لأنه يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي.

ومع ذلك، فإن توصية وكالة الصحة بعدم غسل الدجاج قبل الطهي أثارت جدلاً كبيرا .

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض، أن قتل الجراثيم بطهي الدجاج جيدًا ، وليس بغسله، مؤكدة أنه يجب عدم غسل أي دواجن أو لحم قبل الطهي، لأنه يمكن أن ينشروا جميع الجراثيم حول مطبخك.

أولا: ضع الدجاج في كيس يمكن التخلص منه قبل وضعه فى سلة التسوق، أو الثلاجة لمنع العصارة النيئة الصادرة منه للوصول إلى الأطعمة الأخرى.

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ثانيا: اغسل يديك بماء دافئ وصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعامل مع أو " لمس " الدجاج.

ثالثا : لا تغسل الدجاج، لأنه أثناء الغسيل، يمكن أن تنتشر عصارة الدجاج في المطبخ، وتلوث غيرها من الأطعمة والأواني وأدوات المطبخ.

رابعا: استخدم لوح تقطيع منفصل للدجاج الخام.

خامسا: لا تضع طعامًا مطبوخًا أبدا، أو منتجات طازجة على صفيحة أو لوح تقطيع أو أي سطح آخر سبق أن احتفظ بالدجاج النيئ.

سادسا: اغسل ألواح التقطيع والأواني والأطباق وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون بعد إعداد الدجاج وقبل تحضير العنصر التالي.



كيفية اعداد لحوم الدجاج بشكل صحى

سابعا: استخدم ميزان حرارة خارجي للتأكد من طهي الدجاج إلى درجة حرارة داخلية آمنة تبلغ 165 درجة.

ثامنا: إذا طبخت الدجاج النيئ المجمد في المكروويف، فقم بالتعامل معه كما تفعل مع الدجاج الطازج، اتبع تعليمات الطبخ بعناية لمنع التسمم الغذائي.

تاسعا:إذا كنت تعتقد أن الدجاج الذي يتم تقديمه لك في مطعم أو في أي مكان آخر غير مطبوخ جيدا، قم بزيادة طهية مرة أخرى.

عاشرا: قم بتبريد الدجاج المتبقي أو تجميده خلال ساعتين أو خلال" ساعة واحدة".