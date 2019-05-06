شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يهنىء الرئيس السيسى هاتفيا بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم ، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً جلالته عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للمملكة الأردنية الشقيقة كل التوفيق والازدهار.
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