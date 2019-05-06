نائب وزير الكهرباء يتوجه إلى "السويد" لبحث التعاون فى مجال الطاقة المتجددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، إلى السويد لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجالات الكهرباء المختلفة.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة التى تستغرق 3 أيام عدة اجتماعات بين الجانبين المصرى و السويدى، لبحث التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفى مجال الربط الكهربائى ونقل الكهرباء.
يذكر أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، قاد خلال الأسابيع القليلة الماضية حملات تفتيش مفاجئة لعدد من شركات توزيع الكهرباء للتأكد من انتظام العمل و متابعة دقة إصدار فواتير استهلاك الكهرباء.
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