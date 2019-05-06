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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهل الخير بمدينتي يواصلون مشوار العطاء لمستشفى 500 500 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد 500 500، حيث تم أمس تصوير اعلان جديد للمستشفى بنادي مدينتي، وسط مشاركة فعالة وإيجابية من أسر وأطفال مدينتي.
وذكرت صفحة موقع جهاز مدينتى، أن المعهد القومى للأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، يعد أكبر مستشفى متخصص فى علاج السرطان فى العالم، حيث يبلغ عدد الأسرة بالقسم الداخلى 1000 سرير تم توزيعها على 1000 غرفة بحيث يكون المستشفى الأول من نوعه الذى يهتم بتوفير الراحة ومراعاة خصوصية المرضى، حيث إن جميع الغرف فردية.
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (1)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (2)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (3)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (4)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (5)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (6)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (7)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (8)
أهل الخير بمدينتي دعمهم لمستشفى الأورام الجديد ٥٠٠ ٥٠٠ (9)
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