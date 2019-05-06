أخبار مصر | الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة الصغرى 23 والعظمى 36، والإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23، وشرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقعت أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ أمس الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد اليوم الاثنين أول يوم فى شهر رمضان المبارك.