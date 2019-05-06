شكرا لقرائتكم خبر عن «100 مليون صحة» تصل إلى طلاب الإعدادية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت حملة الكشف عن فيروس «سي» بين طلاب المرحلة الإعدادية في أسوان، الأحد، ضمن مبادرة الرئيس السيسى عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف فحص 41 ألفا و470 طالبا وطالبة بالمراحل الإعدادية على مستوى مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، وإن الحملة مستمرة حتى فحص جميع الطلاب.

كانت مديرية الصحة في أسوان انتهت من حملة مماثلة لطلاب المدارس الإبتدائية للكشف عن أمراض «السمنة والتقزم والأنيميا» ضمن مبادرة الحملة القومية «100 مليون صحة» التى تم تنفيذها خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس.