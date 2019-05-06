شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقي تهنئة ملك البحرين بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.

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وأعرب الرئيس عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.