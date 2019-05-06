شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنشر أمثلة استرشادية فى مادة التاريخ لطلاب أولى ثانوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم أمثلة استرشادية إضافية فى مادة التاريخ للصف الأول الثانوى.
وقال الدكتور طارق شوقى، إنه بالإضافة للفيديو الاسترشادي المنشور، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة. الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال. وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تنشر أمثلة استرشادية فى مادة التاريخ لطلاب أولى ثانوى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.