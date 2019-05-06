شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للملك سلمان: أتمنى للشعب السعودى الشقيق التقدم والازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم ، بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ،خادم الحرمين الشريفين، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز ، خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.