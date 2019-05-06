تظاهرات فى طرابلس بسبب عدم توافر السيولة بالمصارف والمليشيات تفرقها بالرصاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر عدد من المواطنين الليبيين أمام مصارف العاصمة طرابلس بسبب عدم توافر السيولة النقدية، واستنكارهم لهيمنة المليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة الليبية فى طرابلس ومنها مصرف ليبيا المركزى.
وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس الرئاسى الليبى فى ساحة الشهداء بسبب عدم توافر السيولة، منتقدين تخصيص مجلس السراج لمليارى ونصف دينار ليبي للمليشيات المسلحة التى تقاتل إلى جانبه وعدم الإلتفات إلى معاناة الشعب الليبى وخاصة أهالى طرابلس.
وأظهرت مقاطع مصورة مليشيات مسلحة تطلق النار فى الهواء لتفريق المتظاهرين فى ساحة الشهداء، وسط غضب شعبى من أهالى طرابلس بسبب هيمنة المليشيات المسلحة على المصارف.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج قد خصص مليارى ونصف دينار لدعم المليشيات المسلحة لمواجهة الجيش الوطنى الليبى فى طرابلس.
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