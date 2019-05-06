شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"دموع الفرحة والسجود على الأرض والدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي"، هكذا كان المشهد بطرة عقب الإفراج عن 89 من الغارمين والغارمات.

قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزير الداخلية وجه بإقامة احتفالية على مشارف رمضان للإفطار مع ذويهم.

وأضاف الغمرى، فى كلمة له بحفل الإفراج عن الغارمين بسجون طرة، أن عدد الغارمين بدأت تتقلص بسبب سداد الديون، ومعظم الحالات الباقية الدائنين رفضوا التصالح.

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وأشار رئيس قطاع السجون، إلى أن الإفراج عن الغارمين تأتى ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات" لافتا إلى أن هذه الأموال التى تم السداد منها تبرعات من المصريين للمصريين من خلال صندوق تحيا مصر، وأن هذا الأمر يؤكد عمق العلاقة بين المواطنين.

وأكد الغمرى، على أنه تم الإفراج عن 89 من الغارمين والغارمات بينهم 13 سنة، وسيتم الإفراج عن عدد آخر فى المناسبات الدينية والوطنية، مطالبا الغارمين بعدم توقيع إيصالات أمانة على أنفسهم.

وأقام قطاع السجون، اليوم الأحد، حفلا للإفراج عن عددًا من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.