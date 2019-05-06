شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى أول أيام رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” موعد الإفطار فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الأول من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 23 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:35 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:12 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:12 صباحا، وصلاة الفجر فى 3:32.

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