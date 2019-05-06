شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة أمريكية تحذر: النوم بالعدسات اللاصقة يؤدى لنمو البكتيريا المسببة للعمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البعض منا يستخدم العدسات اللاصقة ،لأنه لا يفضل استخدام النظارة، أو للحصول على لون مختلف عن لون عينيه، ولكن هناك شروط محددة يجب اتباعها عند استخدام العدسات اللاصقة.

وحذرت مجلة Newsweek الأمريكية، من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم، موضحة أنها تسبب العمى، فقد شارك طبيب عيون صورة بشعة تُظهر عين مريض أصيب بقرحة تؤدى للعمى، لتحذير من يراها من النوم بالعدسات اللاصقة اللينة.

وقالت المجلة، إن الدكتور باتريك فولمر، بولاية نورث كارولينا، قام بمشاركة صورة عين حمراء مملوءة بالقرحة الناتجة عن بكتيريا تسمى" Pseudomonas "، حيث أن المريض لم يتمكن من رؤية الضوء بعدما اكتشف الأطباء إصابته بقرحة ناتجة عن البكتيريا.

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خطورة العدسات اللاصقة اثناء النوم

وحذر الدكتور فولمر من أنها يمكن أن تؤدى بسرعة إلى العمى الدائم إذا تركت بدون علاج ،مضيفا أنه وصف الطبيب قطرات للمريض من المضادات الحيوية التي يجب أن تعطى للمريض على مدار الساعة، وكذلك المنشطات في محاولة للحد من تدهور عين المريض.



ارتداء العدسات اللاصقة اثناء النوم يسبب العمى

وأضاف أن عين المريض تحسنت، ولكن من المحتمل أن تواجه مشكلة دائمة فى الرؤية.



ارتداء العدسات اللاصقة اثناء النوم تسبب العمى

ويوصى بعدم النوم بالعدسات اللاصقة اللينة، لأن المخاطر تفوق الفوائد ففي كل مرة يستغرق إزالة العدسات اللاصقة بضع ثوان، ولكن قد تتعرض لتلف العين الدائم إذا تركتها بدون إزالتها قبل النوم.