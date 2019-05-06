شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: تحويل الكتب على CD بكليتى التجارة والحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن عصر المواد الرقمية والإلكترونية آت لا محالة، مؤكدا أن الجامعة نجحت فى تحويل الكتب بكليتى التجارة والحقوق إلى مواد تعليمية على أقراص ممغنطة CD لمواجهة فكرة انتشار الملازم والمذكرات.

وأضاف عبد الباسط، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المواد التعليمية ستكون إلكترونية بشكل كامل، مشيرا إلى أن الطالب المصرى يحتاج إلى تغيير ثقافة التعليم جزئيا لإدراك كل ما هو جديد فى طرق التدريس والتعلم العالمية.

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