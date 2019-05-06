شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتلقى تهنئة نظيره العراقي بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس السيسى من جانبه عن خالص تقديره للتهنئه الكريمة، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة علي العراق الشقيق بالخير واليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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